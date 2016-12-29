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'Başkanlık Anayasası'nda bir madde daha iptal

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'Başkanlık Anayasası'nda bir madde daha iptal
Anayasa teklif paketinden 14.maddenin de çıkarılacağı öğrenildi. Yeni Anayasa paketi toplamda 21 madde olarak Meclis’e gelmiş dün iki madde geri çekilmişti. Son değişiklikle birlikte teklif metnindeki madde sayısı 18’e düşmüş oldu.

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin üzerine anlaşmaya vardığı partili cumhurbaşkanlığını kapsayan 21 maddelik anayasa değişiklik teklifinin Anayasa Komisyonu'nda görüşülmelerinde bir madde daha iptal edildi. Anayasa değişikliği teklifi 18'e düşürüldü. Anayasa teklif paketinden 14. maddenin de çıkarılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanının kararname yetkisi veren madde de anayasa teklifinden çıkarıldı. 

18 MADDE KALDI

Yeni Anayasa paketi toplamda 21 madde olarak komisyona gelmiş, metinden daha önce yedek milletvekilliğini düzenleyen kısım, dün de CHP'lilerin, “Cumhurbaşkanı'na eyalet kurma yetkisi veriyor” dediği madde çıkarılmıştı. 14. maddenin de düşürülmesi halinde teklif metnindeki madde sayısı da 18’e inecek.

AKP-MHP ortaklığında 21 madde olarak hazırlanan anayasa değişiklik teklifi Anayasa Komisyonu 9 günlük görülme maratonunda orijinal halinden eser kalmadı. 80 saati aşkın müzakerenin dün yapılan  oturumunda "Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini" düzenleyen 9. maddesinde yapılan önemli değişiklik arasında tartışmalı 'Başkomutanlık' düzenlemesinde geri adım atıldı. "Cumhurbaşkanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başkomutanlığını temsil edecek" cümlesinin başına, "TBMM" ibaresi eklendi.

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