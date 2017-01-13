'Başkanlık' eleştirisi yapan vatandaşın videosuna rekor paylaşım

Araç kullanırken Başkanlık sistemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan vatandaşın videosu, sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor...

Bir vatandaşın araç sürerken kayda aldığı Başkanlık sistemi değerlendirmeleri, sosyal medyada günün en çok paylaşılanları arasına girdi.

Başkanlık sisteminin ülkeyi felakete götüreceğini savunan vatandaş, "Başta Cumhurbaşkanı olmak üere devet erkanının tüm yetkililerini ve milleti 40 yıl boyunca ayakta uyutmuş FETÖ gibi bir örnek önümüzdeyken yarın öbür ün bu memleketin başına böyle bir şerefsizin gelmeyeceği ne malum?" ifadelerini kullandı.

İşte o açıklamalardan önemli kısımlar:

Bu ülkede kimin yönettiği önemli değil. Nasıl yönetildiğiniz önemlidir. Canlı yayında başkanlık sistemiyle ilgili tartışmada bir konuğun sorusu var diyor ki; 'Cumhurbaşkanı ya da Başkan yetkisini kendi keyfi doğrultusunda kullanmak isterse, bunun emniyet subabı nedir?' diyor Ankara'daki Doçent cevap veriyor; 'halktır' diyor. Adam bir daha cevap veriyor: 'Seçilirken halktır da, seçildikten sonra bu işin emniyet subabı nedir?''

'Böyle bir güvence yok' Verilen cevap bu. Meclis'in elinden birçok yetkiler alınmış, tek insana devredilmiş, yasama/yürütme denetime kapanmış, neymiş güvencesi halkmış. Onca can burada kıyıma gittikten sonra halk olsa ne olmasa ne.

Başta Cumhurbaşkanı olmak üere devet erkanının tüm yetkililerini ve milleti 40 yıl boyunca ayakta uyutmuş FETÖ gibi bir örnek önümüzdeyken yarın öbür ün bu memleketin başına böyle bir şerefsizin gelmeyeceği ne malum? Bunun garantisini kim verebilir?

Osmanlı torunlarıyız ya, Osmanlı torunları iyi açın kulaklarınızı. 2. Abdülhamid Anayasası'nda bile bu kadar yetki yoktu. Kaldı ki; Osmanlı, Osman Beyin kurmuş olduğu bir fiil kendi imparatorluğu olmasına rağmen gelen her padişah kendi heyetinin kendi mahkemesinin dışında hareket etmezdi, edemezdi.