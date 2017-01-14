Başkanlık gelirse ekonomiye doping yapar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katıldı. Erdoğan, "Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi, ülkemizde doping etkisi yapacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Meclis'te görüşülmekte olan anayasa değişikliğine değinen Erdoğan "yürürlüğe girmesi, ülkemize doping etkisi yapacaktır. Yeni Türkiye'nin inşası ve yükselişi önünde Allah'ın izniyle kimse duramayacak" diye konuştu.





DOPİNG ETKİSİ YAPACAKTIR

Parlamento şu anda millete götürülecek olan o metni hazırlıyor. Olay bu. Nihai kararı verecek olan yer millet. Milli irade burada çok çok önemli. Şu anda milli iradeyi dahi hazmedemeyen, ona bu işin götürülmesini hazmedemeyen bir anlayış var. Temenni ederim ki bu akşam, yarın akşam biterek ikinci tura geçilir ve ikinci turdan sonra da millete gidecek yol açılır.



