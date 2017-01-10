"Başkanlık gelirse kalıcı OHAL sürecine girilecek"

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden 5 gün sonra ilan edilen OHAL'e ilişkin olarak da "20 Temmuz sivil darbe tarihidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuşuyor. Konuşmasının başında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne değinen Kılıçdaroğlu “Bize doğru haber ulaştırmak için çalışan gazetecilerin günü. Biliyorum çok farklı görüşlerden gazeteci arkadaşlarımız var gazetelerimiz var. Hiçbir gazetecimizin gözaltına alınmasını istemeyiz. Haber yapmasını engellersek, gözaltına alırsak, tutuklarsak demokrasiden bahsedemeyiz. Bizim hapisanelerimizde 150’ye yakın gazeteci arkadaşımız var. Bir kısmının iddianamesi bile hazırlanmamış durumda. Bir baskı ortamından geçiyoruz. 20 Temmuz (OHAL’in ilan edildiği tarih) darbesinden sonra özgürce haber yapamıyorlar. Bu iş kolunda işsizlik oranı yüzde 39. 9 bin işsiz gazeteci var. En yüksek işsizlik oranı gazetecilikte yaşanıyor. Sadece 3 bin gazeteci sendikalı. Hiçbir güvenceleri yok. Medya özgürlüğü diyoruz ya Türkiye’nin durumu bu” dedi.

BAYKAL’IN KONUŞMASINI HATIRLATTI

Kılıçdaroğlu dün akşamki yeni anayasa oylaması öncesinde selefi Deniz Baykal’ın yaptığı ‘uyarı’ konuşmasına değinerek “Deniz Baykal tarihe geçecek bir konuşma yaptı.

Biz milletin çıkarı için mücadele ediyoruz. Çok partili hayatı bu ülkeye getiren partiyiz” dedi.