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Başkanlık sistemine neden karşıyız?

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Başkanlık sistemine neden karşıyız?
Meclis’ten geçen anayasa paketi sonrasında gözler referanduma sürecine çevrildi. Hayır diyenler örgütsüz bir şekilde internet aracılığıyla yaptıkları paylaşımlarla, sistemdeki açıklara dikkat çekiyor.

Başkanlık sistemi tartışmaları tüm hızıyla devam ederken, internet üzerinden yayınlanan bir video kısa sürede on binlerce kişiye ulaştı.

“Başkanlık sistemine neden karşıyız?” başlığıyla yayınlanan videoda, sistemin dezavantajları madde madde açıklanıyor.

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