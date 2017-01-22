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Başkanlık tepkisi çığ gibi büyüyor

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Başkanlık tepkisi çığ gibi büyüyor
Başkanlık sistemini istemeyen on binlerce sosyal medya kullanıcısı Twitter'da gündem oluşturdu.

Yeni Anayasa teklifinin 339 oyla Meclis'ten geçmesinin ardından Başkanlık sistemine olan tepki çığ gibi büyüyor...

AKP ve MHP işbirliği ile Meclis'ten geçen ve referanduma giden yeni Anayasa teklifi, AK trollerin sosyal medyada başlattığı algı operasyonları ile tam gaz devam ediyor.

Başkanlık sistemini istemeyen onbinlerce sosyal medya kullanıcısı, ülke içindeki Başkanlık atmosferine tepki göstererek attıkları tweetler ile #TekAdamRejimineHAYIR ve #HAYIRdiyeceğimÇÜNKÜ taglerinin Türkiye gündemine girmesini sağladı.

İşte o tweetlerden bazıları:

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