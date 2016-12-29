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Başkanlık'ta ilk 10 madde geçti

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Başkanlık'ta ilk 10 madde geçti
TBMM Anayasa Komisyonunun şimdiye kadar 8 günlük mesaisinde, AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinin 10 maddesi kabul edildi.

TBMM Anayasa Komisyonunun şimdiye kadar 8 günlük mesaisinde, AKP'nin anayasa değişikliği teklifinin 10 maddesi kabul edildi, yedek milletvekilliğini düzenleyen madde ise önergeyle çıkarıldı.

Kabul edilen maddelere göre, milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.

Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.

Seçimler 5 yılda bir yapılacak, cumhurbaşkanı seçimleri de aynı gün olacak.

Cumhurbaşkanı, 40 yaşını dolduran, yükseköğrenim yapan Türk vatandaşları arasından halk tarafından seçilecek.

Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak, bir kişi en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebilecek.

Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesine yönelik düzenleme kaldırılıyor.

Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, TBMM önünde and içecek.

Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilecek.

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