Bugünkü YENİÇAĞ »

Başkent'te polis aracına ateş açıldı

»
Başkent'te polis aracına ateş açıldı
Ankara'da polisin dur ihtarında bulunduğu otomobilden ateş açıldı. Kovalamaca sonunda kaçmaya çalışan zanlılardan biri yakalandı, diğeri aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ bölgesinde görevli polis ekipleri şüphe üzerine 59 PP 408 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı. Polisin "dur" ihtarında bulunduğu otomobildekiler silahla ateş açarak kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında da polise ateş etmeyi sürdüren kişilerin kullandığı otomobil, Kale Mahallesi Can Sokak'ta 06 A 75255 plakalı polis aracına çarparak durdu.

Bu sırada araçtan çıkan iki kişi koşarak kaçmaya çalışırken, polis ekiplerinin takibi sonucu Rıdvan K. kısa sürede yakalandı. Kimliği henüz belirlenemeyen diğer kişi ise ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Gözaltına alınan Rıdvan K'nin elindeki eldivenler dikkati çekti. Rıdvan K, olay yerinde yapılan ilk sorgusunda polis ekiplerinin sorularına cevap vermedi.

Olay sırasında şüphelilerin açtıkları ateş sonucu bir binaya 4 mermi isabet ettiği belirlendi. Yapılan incelemede şüphelilerin kaçmaya çalıştığı otomobilin de düz kontak yapılarak çalındığı tespit edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Liselere giriş sınavının detayları belli oldu!Liselere giriş sınavının detayları belli oldu!Dmitri Peskov ve Erodğan arasında ilginç diyalogDmitri Peskov ve Erodğan arasında ilginç diyalogEn pahalı elektrik kullanan 7. ülkeyizEn pahalı elektrik kullanan 7. ülkeyizABD, YPG'ye silah göndermeyi neden kesti?ABD, YPG'ye silah göndermeyi neden kesti?New York Times: 'Türk bankalarına yaptırım uygulayabilir'New York Times: 'Türk bankalarına yaptırım uygulayabilir'Devlet, AKP'nin bir şirketi olamazDevlet, AKP'nin bir şirketi olamazBaşkent'te polis aracına ateş açıldıBaşkent'te polis aracına ateş açıldıİstanbul'a yağış uyarısıİstanbul'a yağış uyarısıİstanbul'da sevgili dehşetiİstanbul'da sevgili dehşetiOğlunu kurtarmak isterken canından olduOğlunu kurtarmak isterken canından oldu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti