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Başkent'te terör operasyonu

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Başkent'te terör operasyonu
Ankara'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında HDP'nin iki ilçe eş başkanının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, cumhuriyet savcılığının biri ihbar, diğeri planlı olmak üzere PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik iki ayrı soruşturma dosyasının birleştirilmesi talimatıyla 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde Ankara polisi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'nin Mamak ve Etimesgut'taki iki ilçe eş başkanının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların ev ve iş yerlerinde arama yapan polis ekipleri, şüphelileri sağlık kontrolünün ardından sorgulamak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine

götürdü.

Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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