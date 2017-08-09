Baskı gidişi hızlandırır

Venezuela'da son durumdan haberiniz var mı?

Ülke kaynayan kazan; demokrasinin adı bile yok, halk baskılardan bunalmış durumda...

Diktatör Maduro yanlısı kurucu meclis, Başsavcı Luisa Ortega Diaz'ı başkanın verdiği kararları uygulamadığı için görevden aldı. Başsavcı bu karara itiraz edince de askerler savcılık binasını sardı, giriş çıkışlara izin verilmedi...

Azil kararını veren, 30 Temmuz'daki seçimle oluşan Kurucu Meclis...

Üyelerin hepsi diktatörden yana...

Hatırlayacaksınız...

Bu sonuç üzerine halk "Seçimde hile yapıldı" diyerek meclisi tanımamakta hâlâ direniyor..

Başsavcı Diaz'ın azledilmesi emrini veren diktatör Nicolas Maduro... Geri adım atmadığı gibi, Diaz için yollara dökülen halkı ve özellikle de aydınları tutuklatıyor.

Bu tutum Venezuela'ya pahalıya patlayacak...

Siyasal sistemin demokrasiye taşınacağı yerde diktaya götürülmesi, şiddet ve baskının artması Venezuela'nın Mercosur üyeliğini süresiz olarak askıya aldı... Mercosur Orta ve Güney Amerika Ortak Pazarı'nın kısa adı...

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Baskıcı rejimler insanları, özellikle de aydınları konuşamaz, yazamaz hale getirmek ister. Çünkü onlar, toplumun kanaat önderleridir, toplumu yönlendirirler, bu nedenle susturulmalarına çalışılır...

Demokrasi dışı sistemlerde yönetenler kanaat önderlerinin halkla ilişkilerinden de rahatsızlık duyar. .

Demokratik ülkelerde ise kanaat önderleri saygı görür...

Diktalara bakın, oralarda sadece kanaat önderleri değil toplumun tamamı baskı altına alınır...

Venezuela bunu yaşıyor...

Maduro ise farkında değil, baskıyı yoğunlaştırdıkça gideceği günleri yaklaştırıyor!

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Bu arada asker kıyafetli bir grup sivil, bir askeri merkeze baskın düzenledi. Askerlerle saldıranlar arasında çatışma çıktı, ölenler ve yaralananlar oldu. Silahlı grubun başındaki teğmen yakalandı. Saldırıyı aşırı sağcıların yaptığı ileri sürüldü. Malûm Maduro ve partisi sosyalist ilkelere bağlı...

Ülkede gerginlik her gün biraz daha artıyor, bakalım sonu nereye varacak...

Bu da yeni bir kumpas usulü

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Hakkında KOM dairenin ByLock veri tabanında hiçbir bilgi ve kayıt bulunmazken bu yazılımı kullanmakla suçlanan 274312 sicil numaralı polis memuru Ercan Erdoğdu çok sevdiği mesleğinden ihraç edildi...

Kullanmadığı halde kendisini ByLock kullanmakla itham eden kaydın fetö çetesinin cirit attığı dönemde TİB'in arşivine alındığı anlaşıldı, yani bu polis memurumuz da nice sonra kumpas kurbanı oldu...

Erdoğdu cemaatten olmadığı halde nasıl olmuş da ByLock kullanmış...

Ortaya çıkan oyun, fetöcülerin eseri...

Cemaat karşıtı olarak bilinen Erdoğdu bu nedenle kumpasa maruz kalmış...

Oysa Ercan Erdoğdu'nun memurlar.net http://memurlar.net/ internet platformunda biri 11 eylül 2014, diğeri 14 ekim 2014 ve üçüncüsü 19 ekim 2014 olmak üzere, cemaat ve feto aleyhine düşüncelerinin ve suçlamalarının yer aldığı yazıları var, bu yazıları ihraç edilmesi için yeterli sayılmış ve ihracı da ByLock kullandığı suçlamasına dayandırılmış.

Erdoğdu şimdi hakkını arıyor ve mesleğine dönmeye çalışıyor...

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Devlet kadrolarında hâlâ, masum insanların canını yakmaktan çekinmeyen fetöcü çeteye mensup insanlar olduğu anlaşılıyor...

Ülkemiz ve devletimiz bunlardan mutlaka kurtarılmalı...

Temizliğe devam!

ANLAMLI SÖZLER

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Haksızlık yapmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır. (SOKRATES)