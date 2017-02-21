Baskılar yoğunlaşıyor

Hayır çıkmasın diye yoğun baskıya başladılar...

Devletin polisi ve kaymakamı, MHP Milletvekili Atila Kaya'nın Denizli Halk Eğitimİ salonunda vereceği konferansa müsaade etmedi. Bu salon için verdikleri izni iptal ettiler...

Bunun üzerine Turan Elleri Kültür, Eğitim, Dayanışma Ve Yardımlaşma derneği tarafından düzenlenen konferans bir düğün salonunda yapıldı.

Avşar Düğün Salonu için alınan iznin yeniden iptal edilmesi halinde, dernek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya başvuracağını açıkladı ve bu tür baskıların hesabının sorulmasını istedi...

Bu açıklama poliste ve kaymakamlıkta makes buldu da konferans yapıldı...

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Büyük bir kalabalığın izlediği konferansta Atila Kaya referandumda neden Hayır demek gerektiğini anlattı. Kaya'yı can kulağıyla dinleyen halk "Hayır için çalışalım, şer için çalışarak günaha girmeyelim" diyerek Kaya'yı alkış yağmuruna tuttu.

Atila Kaya Karslı bir ülkücü; 6 yıl Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. Siyasete MHP saflarında başladı. Yine 6 yıl süreyle MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Bu süreçte teşkilata ilişkin kararlara karşı çıkınca Bahçeli ile arası açıldı. Üç dönemden beri milletvekili...

Milliyetçi ülkücü camiada ve seçmenler nezdinde büyük bir itibar sahibi olan Kaya, Bahçeli ile yanındaki birkaç evetçi kişiye karşılık Hayır'cıdır...

"Milletimiz karanlığa gömülmek istemiyorsa hayır oyu kullanmalı" diyen Kaya, kitleleri etkileyebilen bir siyasetçi olarak dikkat çekiyor...

Vehbi'nin kerrakesi

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Hayırda hayır yok diyorlar, evet verilmesini istiyorlar...

Hayırda hayır var diyorlar, evet verilmemesini istiyorlar...

Yurttaşlar birbirinden farklı noktalarda......

Çoğunluğun kulağı çok şükür, vicdanının sesinde...

O nedenle Hayır ağırlıkta!

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16 Nisan'da işte meydan, işte sandık diyeceğiz ve tek kişinin millÎ irade sayılacağı rejim değişikliğine, hayır şıkkını mühürleyerek karşı çıkacağız...

Sağduyumuzun, vicdanımızın, aklımızın ve gelecek kuşaklara olan sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek ülkemizin maceraya sürüklenmesine izin vermeyeceğiz.

Bir kişinin egemen hale gelmesini önleyeceğiz.

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15 yıldan beri halkımızı, vesayeti altında inim inim inleten siyasal anlayış, sandıktan rejim değişikliğiyle çıkamayacak.

Sonrası tufan mı...

Değil; sonrası erken seçim...

On beş yıllık kişiye dayalı saltanatı, bir daha gelmemek üzere yolcu edeceğiz!

Millet kavramını da sulandırdılar

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Hükûmeti millet kuracak diyorlar...

Bugüne kadar kim kuruyordu...

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Rejim değişirse bundan sonra partili cumhurbaşkanı kuracak...

Öyle mi?

Hadi öyle olsun diyelim...

Cumhurbaşkanı bir başına millet mi?

***

Bu anlayış millete turşu bile kurdurmaz, turşu!

Beyinleri gebe

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Yönetim değişmiyormuş...

Oysa yönetimler değişir, sistem değişmez...

Bunlar sistemi değiştirmek istiyor....

***

Şu beyanları açık ve net:

-Bu yönetim, her halükârda kalacak...

Yandık derim!

***

Bir de "Cumhuriyete dokunan yok" diyorlar...

Cumhuriyet sonraki dertleri, şimdi neden dokunsunlar...

Beyinleri padişahlığa gebe...

İleride cumhuriyetin yerine onu da sahiplenmeye kalkarlar...

İyisi mi, HAYIR!

GÜNÜN OLAYI

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Vay gammaz vay...

Yapmadığı bir o kalmıştı, onu da yaptı!

ANLAMLI SÖZLER

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Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz.