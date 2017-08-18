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Başkonsolosluk'ta yangın paniği

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Başkonsolosluk'ta yangın paniği
Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu binasından dumanlar yükseliyor. Binaya itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunun mutfak bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü. 

Alınan bilgiye göre, Beyoğlu Turnacıbaşı Sokağı'ndaki konsolosluk binasında çıkan yangının ardından görevliler itfaiyeye haber verdi. 

Çalışanlar konsolosluğu boşaltırken, binanın önüne güvenlik şeridi çekildi.

Mutfak bölümündeki yangını söndüren itfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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