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Başsavcı Mustafa Alper'in ölümünde önemli gelişme

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Başsavcı Mustafa Alper'in ölümünde önemli gelişme
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförünün hayatını kaybettiği kazada mahkeme tutuklu bulunan kamyon şoförünü 12 yıla mahkum etti.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin öldüğü kazayla ilgili davada tutuklu yargılanan kamyon şoförü Uğur Tufan, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz olan diğer 3 sanık ise beraat etti.

10 Mayıs 2017'de meydana gelen trafik kazasında, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde bulunduğu, makam şoförü Muzaffer Akşehirli yönetimindeki otomobil, Denizli D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderken, Uğur Tufan yönetimindeki hafriyat yüklü kamyonla çarpışmıştı.

Kazada Başsavcı Mustafa Alper ile makam şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybederken, koruma polisi Ramazan Uğur ise yaralı kurtulmuştu.

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