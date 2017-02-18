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Başsavcı Vekili: "Hayır diyenler PKK ile aynı muameleyi görecektir!"

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Başsavcı Vekili: "Hayır diyenler PKK ile aynı muameleyi görecektir!"
Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu’nun, Twitter hesabından referandumla ilgili yaptığı paylaşımlar tartışma yarattı. Kayafoğlu 'Hayır' oyu verenlerin PKK ile aynı muameleyi göreceklerini belirtti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu, anayasa değişikliği referanduma ilişkin, “Sandıkta hayır diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok” mesajını paylaştı. Savcı Kayafoğlu’nun tehdit paylaşımlarını, hesabı takip eden HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz da gördü. Buna karşılık HSYK’nin Kayafoğlu hakkında ne tür bir işlem başlatacağı merak konusu oldu.

Kayafoğlu'nun, 147 takipçili Twitter hesabından paylaştığı bir başka mesajı: “Referandumda hayır diyeceklerin dikkatine. Vereceğiniz hayır oyu aynı zamanda PKK’ya destek oyudur. Haberim yoktu demeyin”  


 

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