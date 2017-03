Batı Yakası'nın Hikayesi Zorlu PSM'de

Broadway tarihinin en önemli müzikallerinden biri olan West Side Story(Batı Yakası'nın Hikayesi), 18 Mart'a kadar Zorlu PSM Ana Tiyatro'da.

İlk olarak sahnelendiği 1957'den bu yana William Shakespeare eseri Romeo ve Juliet'in modern bir uyarlaması olarak tanımlanan West Side Story, bugüne kadar birçok kez, farklı dönemlerde Broadway sahnesinde izleyicilerle buluştu. İzlenme rekorları kıran müzikal, Arthur Laurents'ın kitabından uyarlandı. Porto Rikolu çete The Sharks ve ABD'li çete The Jets'in New York sokaklarındaki rekabetini görkemli bir koreografi eşliğinde yansıtarak, iki farklı çete üyesi Tony ve Maria'nın aşkına odaklanan ikonik müzikal, özellikle Leonard Bernstein imzalı Maria, Tonight, Somewhere, America ve I Feel Pretty gibi şarkılarla büyük beğeni topladı.