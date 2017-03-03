Bugünkü YENİÇAĞ »

Batı Yakası'nın Hikayesi Zorlu PSM'de

»
Batı Yakası'nın Hikayesi Zorlu PSM'de
Broadway tarihinin en önemli müzikallerinden biri olan West Side Story(Batı Yakası'nın Hikayesi), 18 Mart'a kadar Zorlu PSM Ana Tiyatro'da.  

İlk olarak sahnelendiği 1957'den bu yana William Shakespeare eseri Romeo ve Juliet'in modern bir uyarlaması olarak tanımlanan West Side Story, bugüne kadar birçok kez, farklı dönemlerde Broadway sahnesinde izleyicilerle buluştu. İzlenme rekorları kıran müzikal, Arthur Laurents'ın kitabından uyarlandı. Porto Rikolu çete The Sharks ve ABD'li çete The Jets'in New York sokaklarındaki rekabetini görkemli bir koreografi eşliğinde yansıtarak, iki farklı çete üyesi Tony ve Maria'nın aşkına odaklanan ikonik müzikal, özellikle Leonard Bernstein imzalı Maria, Tonight, Somewhere, America ve I Feel Pretty gibi şarkılarla büyük beğeni topladı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
42 yılı geride bıraktı42 yılı geride bıraktıBatı Yakası'nın Hikayesi Zorlu PSM'deBatı Yakası'nın Hikayesi Zorlu PSM'deBir seyyahın resimli güncesiBir seyyahın resimli güncesiTılsımlı GömleklerTılsımlı Gömleklerİstiklal Marşı'nın notaları Moda'daİstiklal Marşı'nın notaları Moda'da'Seher'in kadınları''Seher'in kadınları'Genç Türk fotoğrafçı BM'de sergiye hazırlanıyorGenç Türk fotoğrafçı BM'de sergiye hazırlanıyorTarihi surlara ‘portatif örtü’Tarihi surlara ‘portatif örtü’42. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu42. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini bulduÖksüz ve Tunalı Sevenleriyle buluşacakÖksüz ve Tunalı Sevenleriyle buluşacak
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti