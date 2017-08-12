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Batman'da 2 askerimiz şehit oldu

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Batman'da 2 askerimiz şehit oldu
Batman’da teröristler tarafından yola döşenen El Yapımı Patlayıcı’nın (EYP) askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu ilk bilgilere göre 2 asker şehit oldu.

Batman'da teröristler tarafından yola döşenen El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) askeri konvoyun geçişi sırasında patlatılması sonucu ilk bilgilere göre 2 asker şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Batman'ın Kozluk ilçesi Gümüşörgü karakolu ile Sason ilçesi Kilimli köyü kırsalında operasyona giden askeri konvoya EYP'li saldırı düzenlendi. Seyir halindeki konvoy, teröristler tarafından daha önce yola döşenen EYP'li saldırıya uğradı. Hain saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu.

Olayın ardından bölgeye gönderilen takviye birlikler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. 

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