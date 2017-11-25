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Batum'da otel yangını: 12 ölü

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Batum'da otel yangını: 12 ölü
Batum'da Türk iş adamına ait bir otelde medyana gelen yangında aralarında Türklerin de bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye sınırına 17 kilometre uzaklıktaki Batum kentinde Türk işadamı Erol Avgören’e ait Leogrand Otel’de dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı.

Kazan dairesinde meydana gelen patlama nedeniyle çıktığı belirtilen yangında, alevler kısa sürede binayı sardı. Yangında, ilk belirlemelere göre aralarında Türklerin de bulunduğu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. 

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