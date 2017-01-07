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Bayburt'ta katliam gibi kaza!
Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
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