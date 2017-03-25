Baykal: Bana terörist diyecek adamın alnını karışlarım!

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yeni anayasa ve referanduma ilişkin, "'Hayır' diyen hayır diyecek. Ben 'Hayır' diyorum. Bana 'terörist' diyecek olanın da alnını karışlarım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Nisan Referandumuna sayılı günler kala Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde, "Aydınlık bir Türkiye için 'Hayır'" çağrısında bulundu.



Meclis'in önemine değinen Baykal, "Asırlık bir karar alacağız. Çocuklarımızı etkileyecek. Bu bir siyasi seçim değil. Bu bizim yüzyıllık geleneğimiz. Siyasi kutsalımız. Meclis şu kadar insanın bir araya gelip görev yaptığı organ değil. Milletin iradesinin temsilcisi. O meclis devrilir devrilmez ayrı. Millet kendisini Meclis'te ifade eder. Onu ortadan kaldıracak başka bir güç merkezi yoktur. Aranmamalıdır. Bulunamaz" ifadelerini kullandı.



Baykal, "Bugüne kadar kabul ettiğimiz 4 anayasada da birbirinden farklı da olsa, milletin üstünlüğü, egemenliği felsefesi daima kabul görmüştür. Bu anayasayı kimin hazırladığı belli değil. İmzası olanlara sorduğumuzda 'boş kağıda imza attım' diyor. Arkasında siyasi bir güç var. Bu doğrultuda hepsi imza atıyor. Anayasa hazırlanıp önümüze getiriliyor" diye konuştu.



Baykal, "Bu anayasa, Birleşmiş Milletlere üye 200 ülkesinin hiçbirinde yok. Hayatta, dünyada yok. Tarihimizde de yok. Cumhuriyet öncesinde de yok. Savaşı Meclis yönetmiş" dedi.