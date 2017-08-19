Baykal: Erdoğan'a karşı çıksaydım kepaze olurduk

Erdoğan'ın 2002 yılında milletvekili seçilmesi önündeki engelin kaldırılması yönünde etkisi olan isimler arasında yer alan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, konuyla ilgili açıklama yaptı. Baykal, "referanduma gidilseydi rezil olurduk" dedi.

CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal, kendisine her zaman sorulan 2002 yılında AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilebilmesine karşı çıkmama sebebini ,"Eğer Recep Tayyip Erdoğan o dönem referanduma gitseydi kepaze olurduk" sözleriyle açıkladı.



İHA'nın aktardığına göre Antalya'da esnafla kahvaltıda bir araya gelen Deniz Baykal, esnafın sorunlarını dinledi. CHP'nin demokrasiyi sonuna kadar savunan bir parti olduğunun altını çizen Baykal, 12 Eylül sonrası Kenan Evren anayasasını eleştirdi. Baykal, '2002 yılında neden (Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilmesine) müsaade ettiniz, açıkça söyler misiniz?' sorusu üzerine, 12 Eylül'den sonra getirilen düzenlemeleri ve yasakları savunma gibi bir kanaatin son derece yanlış bir düşünce olduğunu söyledi. Baykal, o dönem AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilliğine karşı durulması ve Erdoğan'ın referandum seçeneğine gitmesi halinde durumun kendileri açısından facia olacağını söyledi.



"DEMOKRASİDE ÖNEMLİ OLAN MİLLETİN KARARI"



Bu sorunun sık sık önüne geldiğini belirten Baykal, "Çünkü birileri bir mucizevi çözüm istiyor, 'O mucizevi çözüm vardı da kullanmadık' deyip rahatlamaya çalışıyor. 'Öyle bir çözüm vardı, kullanmadınız. Kullansaydınız bunlar olmayacaktı' yok öyle bir şey. Böyle bir dünya yok. Bu boş, bu hayal. Niye yok? Demokraside önemli olan milletin kararıdır. Milletin kararı en belirleyici unsurdur. 'Ya milletin kararı işimize gelmiyor, başka bir kestirme yol bulsak, bu yolu bir yerden by-pas etsek, kestirme bir kaynak yapsak' falan... Böyle bir şey yok ve işlemez. En büyük güç millettir, ordu değildir. Biz milli mücadeleyi milletle yaptık, Atatürk'ün en büyük gücü oydu" dedi.