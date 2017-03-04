Bugünkü YENİÇAĞ »

Baykal'dan Almanya kararı!

»
Baykal'dan Almanya kararı!
CHP'li Baykal, Pazar günü Almanya'da düzenlenecek olan "Hayır" programına gitmeyeceğini duyurdu.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Almanya’nın Filderstadt kentinde yarın yapacağı “referandumda hayır” konulu toplantıya katılmaktan vazgeçti.  CHP Almanya Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Çiçekdağı, Deniz Baykal’ın iptal kararını doğruladı. Çiçekdağı, Deniz Baykal’ın iptal kararı almasında Almanya’nın iki bakanın toplantılarını iptal etmesi üzerine, kendisinin katılmasına izin verilmesinin iç siyasete alet edileceği düşüncesinin etkili olduğunu söyledi.
 

  • Yorumlar 5
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Sinan Oğan'a Saldırı!Sinan Oğan'a Saldırı!Merkel'den telefon gelince mitinge ara verdi!Merkel'den telefon gelince mitinge ara verdi!Tantan: Emperyalizme karşı çıktığımız için ‘hayır’ diyoruzTantan: Emperyalizme karşı çıktığımız için ‘hayır’ diyoruzAlmanya’dan Bakan Zeybekçi’ye izin!Almanya’dan Bakan Zeybekçi’ye izin!Baykal'dan Almanya kararı!Baykal'dan Almanya kararı!Akşener: Tercihleri Barzani oldu!Akşener: Tercihleri Barzani oldu!Rıza Müftüoğlu kitabını imzalayacakRıza Müftüoğlu kitabını imzalayacakSinan Oğan'dan Bahçeli'ye sert çıkışSinan Oğan'dan Bahçeli'ye sert çıkışCihaner'den hükümete 'Almanya' göndermesi!Cihaner'den hükümete 'Almanya' göndermesi!'Hayır' diyen Murat İde, Bengütürk'ten kovuldu!'Hayır' diyen Murat İde, Bengütürk'ten kovuldu!
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti