Baykal'dan Almanya kararı!

CHP'li Baykal, Pazar günü Almanya'da düzenlenecek olan "Hayır" programına gitmeyeceğini duyurdu.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Almanya’nın Filderstadt kentinde yarın yapacağı “referandumda hayır” konulu toplantıya katılmaktan vazgeçti. CHP Almanya Basın Yayın ve Sosyal Medya Sorumlusu Dr. Hayri Çiçekdağı, Deniz Baykal’ın iptal kararını doğruladı. Çiçekdağı, Deniz Baykal’ın iptal kararı almasında Almanya’nın iki bakanın toplantılarını iptal etmesi üzerine, kendisinin katılmasına izin verilmesinin iç siyasete alet edileceği düşüncesinin etkili olduğunu söyledi.

