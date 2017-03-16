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Baykal'ı canlı yayında kızdıran soru
Baykal'ı canlı yayında kızdıran soru
CHP Antalya Milletvekili Baykal, Habertürk'te Didem Arslan'ın Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. Baykal, 367 sorusuna kızarak "Bunun dışında bir laf bulamıyor musun Didem?" diyerek tepki gösterdi.
16 Mart 2017 Perşembe 12:32
Etiketler:
baykal
,
aslan
,
habertürk
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kzıdı
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.