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Baykal'ı canlı yayında kızdıran soru

Baykal'ı canlı yayında kızdıran soru
CHP Antalya Milletvekili Baykal, Habertürk'te Didem Arslan'ın Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. Baykal, 367 sorusuna kızarak "Bunun dışında bir laf bulamıyor musun Didem?" diyerek tepki gösterdi.
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