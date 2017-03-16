Baykal'ı canlı yayında kızdıran soru

CHP Antalya Milletvekili Baykal, Habertürk'te Didem Arslan'ın Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. Baykal, 367 sorusuna kızarak "Bunun dışında bir laf bulamıyor musun Didem?" diyerek tepki gösterdi.