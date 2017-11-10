Baykal'ın sağlık durumunda öneli gelişme

CHP'li Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Bilinci giderek açılıyor, uyanık kalma süresi arttı. Bugün sirenlerden 10 Kasım olduğunu anladı. Bazı sorulara yazarak yanıt veriyor" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, Baykal’ın tedavisine devam edilen İbni-Sina Hastanesinde yaptığı açıklamada, Baykal’ın siren seslerinden başıyla selamlayarak 10 Kasım olduğunu anladığını söyledi. Prof. Dr. İbiş, Baykal’ın sağlık durumunun olumlu yönde gelişmeye devam ettiğini vurgulayarak, “Yoğun bakım ve tedavi süreci aylar alacaktır, sabırlı olmamız ve süreci takip etmemiz gerekecektir” ifadesini kullandı.

Baykal’ın ailesini tanıdığını, oğlunun ismini, kendi ismini yazabildiğini, sorulara yazarak cevap verebildiğini vurgulayan Prof. Dr. İbiş, “El kol hareketlerinde artış var. Şu aşamada bizim için önemli unsur bilincinin daha açılması” dedi.