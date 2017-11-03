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Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama geldi. Erkan İbiş, "Olumlu yöndeyiz umutlandıran sonuçlar var" dedi.

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’ten son dakika açıklaması geldi.

Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’ndeki tedavisinin 19’uncu gününde Baykal’dan umutlandıran haber geldi.

“SÖYLENENLERİ DAHA İYİ ANLAMLANDIRIYOR”

“Olumlu yöndeyiz umutlandıran sonuçlar var” diyen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş “Deniz Bey 19 gündür reanimasyonda, yoğun bakım altında kalmaya devam ediyor. Deniz Bey’in yaşamsal bulguları ve genel durumu stabil. Uyku hali devam ediyor. Uyanık olduğu dönemlerde ise bilinç durumunda bir önceki açıklamamıza göre belirgin bir yükseliş gözlemliyoruz. Söylenenleri daha iyi anlıyor ve anlamlandırıyor. Sözel taleplere doğru cevapları veriyor” dedi.

“SÜREÇ AYLAR ALABİLİR AMA OLUMLU İLERLEYİŞ VAR”

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Deniz Baykal’ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü belirterek, “El, kol hareketleri belirgin halde. Olumlu bulguları almaya devam edeceğiz kanaatindeyiz. Ancak süreç aylar alabilir. Yine de şunu söylemek durumundayım, olumlu bir ilerleyiş var. Mutlu eden sonuçlar elde ediyoruz. ” dedi.

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