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Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

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Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumu ile ilgili olarak, "Durumu gayet iyi" dedi.

Baydar , Deniz Baykal’ın sağlık durumu ile ilgili yöneltilen soruya, "Durumu gayet iyi. Kendisi gazete okuyor, gündemi takip ediyor. Durumu günden güne daha iyi. Konuşabiliyor" şeklinde cevap verdi.

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