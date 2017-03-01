"Bayrağı bırak, ticarete bak!"

Bir garip memleket burası...

Irak'ın kuzeyinde yer alan ve başında Barzani'nin bulunduğu özerk devletin yaratıcılarından biridir Türkiye!

Üstelik "kırmızı çizgimizi" bize yedire yedire kurdular Bölgesel Kürt Yönetimini...

AKP iktidarı Türkiye'den daha ucuz elektrik sağladı bölgedeki Kürtlere. Altyapı, imar, kamu binaları, hastaneler aklınıza ne geliyorsa Türkiye'den giden AKP yandaşı şirketlere verildi. Barzani ile enerji üretimi ve petrol/gaz taşıma pazarlıkları, iş birlikleri yapıldı.

Mesele tamamen "duygusal" yani!

Dünya petrol devleri bölgede... Türkiye'nin anlı şanlı grupları yıllardır yatırım üstüne yatırım yapıyorlar.

Barzani'ye para akıyor... milyarlarca dolarlık musluğun başında... kovasını, kepçesini alan koşuyor...

Irak'ın kuzeyindeki en büyük yabancı yatırımcı Türkler!

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Barzani'nin PKK'lı teröristlere sağladığı olanaklar, TSK'ya karşı savurduğu tehditler ve Öcalan'a duyduğu sevgi unutulmuştu! Irak'ın kuzeyinde yandaşlar için işler tıkırındaydı çünkü!

Şimdi Başbakan Binali Yıldırım'ın sözüyle; "Bir bayrak hikayesidir gidiyor..."

"Aklınıza yeni mi geldi?" diye eklemek gerekiyor.

Giden, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğüdür. Allah o günleri bize yaşatmasın ama vaziyet budur.

Bölgesel Kürt yönetiminin yetkilileri, Kuzey Irak'tan çıkarılan doğal gazın Güneydoğu Anadolu'daki kentler başta olmak üzere Türkiye'ye satılması için proje geliştirdiklerini açıkladılar.

Yani önce ekonomik entegrasyon! Hatırlayın terörist başı Abdullah Öcalan da açılım sürecinde hükümetin alkışları arasında yaptığı açıklamada; "artık sınırların bir anlamı kalmamıştır" diyerek ekonomik ve sosyal entegrasyona yoğunluk verilmesini istemişti.

Irak'ın kuzeyinde Türkiye'ye Kürdistan'ı kurma görevini kırmızı çizgilerimize rağmen kimler vermiştir?!

İngiliz Telegraph gazetesinin 3 yıl önceki haberine bakın; "Kürdistan, Irak'ın yarı özerk bölgedeki petrol şirketlerine güç katacak. Siyaseten tartışmalı bir adımla sınırın öte tarafındaki Türkiye'ye ham petrol taşımaya başladığı anlaşılıyor."

Kürdistan'ın ihtiyacı olan para, petrol ticareti ile Türkiye üzerinden sağlanıyor.

Barzani için Türk Bayrağı'nın yanında göndere Kürdistan bayrağını çektiren,

Barzani için Irak Merkezi Hükümeti ile "papaz olan" iradenin arkasında bu duygusal ilişkiler var.

Soruyu tekrar edelim; Türkiye, Barzani bölgesinde neyin önceliğine soyundu? Kim adına hareket ediyor?

Çok değerli avukat Hüseyin Özbek ile konuşuyoruz. İstanbul Barosu'nun eski Genel Sekreteri diyor ki; "Türkiye emperyalizmin tetikçiliğine soyunmuştur. Exxon Mobil başta olmak üzere Total, Shell, BP gibi küresel enerji akbabalarının art arda Kuzeydeki ganimete üşüşmeleri Irak'ın niçin parçalandığını yeterince izah etmektedir."

Özbek ekliyor; "Hazin olan eninde sonunda Türkiye'ye uzanacak bir fesat coğrafyasının ırmaklarından bal, ovalarından yağ akan yeryüzü cenneti olarak halka yutturulma gayretidir. Türkiye'ye sıçrayacak etnik radyasyon santralinin Bizans sermayesi ile imanı, inancı vatansızlaştıranlar koalisyonu imeceliğinde inşasıdır."

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Kuzey Irak istikrar adası!

"İstanbul'dan daha güvenli" diye dünya yatırım devlerine pazarlanıyor.

Türkiye'de bomba patlatanlar, yatırımcıyı da kendi dünya düzeninde yönlendiriyor!