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Bayraklar Reina saldırısı için yarıya indirildi

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Bayraklar Reina saldırısı için yarıya indirildi
İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Brüksel'deki NATO Karargahı'nın önündeki bayraklar yarıya indirildi.

NATO, Türkiye'yle dayanışmasını bayrakları yarıya indirerek gösterdi. İstanbul saldırısını, olayın hemen ardından sosyal medyada kınayan ve Türkiye'yle dayanışma vurgusu yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bayrakların yarıya indirilmesini önerdi. Bunun üzerine NATO Karargahı önündeki NATO ve ittifak üyelerinin bayrakları yarıya indirildi. Bayraklar iki gün yarıda indirilmiş olarak kalacak.

NATO daha önce de Atatürk Havalimanı'na düzenlenen terör saldırılarının ardından bayrakları yarıya indirmişti. Fransa, Belçika ve Almanya'daki saldırıların ardından da NATO'da aynı karar alınmıştı.

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