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Bayram tatili kaç gün olacak?

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Bayram tatili kaç gün olacak?
Bayram tatili için beklenen karar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'ndan çıkacak.

Bakanlar Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14.40'ta Beştepe'de toplandı. Kurulun önemli maddelerinden biri de Kurban Bayramı tatili olacak. Toplantının ardından resmi karar açıklanacak.

Turizmciler 6 günlük bayram tatilinin 28-29 Ağustos’un da dahil edilerek 10 güne uzatılmasını, böylece turizmde gelirlerin artmasını istemişti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce yaptığı açıklama "10 günlük tatile yeşil ışık" olarak yorumlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda tabii Hükümet, bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur ve gerek iç turizmde, gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm -mesela bugün itibarıyla Antalya yüzde 80'i doluluk oranı itibarıyla yakalamış vaziyette- bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı. 

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