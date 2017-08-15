Bayram tatiliyle ilgili karar verildi

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bayram tatilinin 10 gün olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14.40'ta toplanan Bakanlar Kurulu, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili kararını verdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’yla birleştirilerek 6 güne çıkan Kurban Bayramı tatili, 28-29 Ağustos tarihlerinin de eklenmesiyle 10 güne çıktı. Açıklamayı Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ yaptı.

Bozdağ, emekli maaşlarının da bayram öncesi ödeneceğini açıkladı. İşte Bozdağ'ın açıklamaları:

Tatil 10 güne uzadı

Bakanlar Kurulumuz,yaklaşan 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı, vatandaşlarımızın bu bayramlar vesilesiyle aile ziyaretleri, turizm sektörünün canlanması ve ticari hayatın olumlu etkilenmesi ihtimallerini değerlendirerek, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde bayramlarını idrak etmeleri maksadıyla Kurban Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na tekabül, tekaddüm eden günleri ve ara gün olan yarım günün idari izinli olmasına karar vermiştir. Buna göre, 28 Ağustos Pazartesi, 29 Ağustos Salı günleri tam gün, 31 Ağustos Perşembe günü yarım gün idari izinli sayılmasına karar vermiştir.

EMEKLİLER MAAŞLARINI ERKEN ALACAK

Emekli sandığı kapsamında emekli dul ve yetim aylığı alanlar, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz dahil olmak üzere aylık ödeme günleri 1-5 Eylül tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmesi de kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, 1-2 ve 3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olan emekli sandığı emekli dul ve yetimleri ile şehit yakınları ve gazilerimiz, 28 Ağustos 2017 tarihinde, 4 ve 5 Eylül 2017 tarihinde maaşlarını alacak olanlar da 29 Ağustos 2017 tarihinde maaşlarını alabilecektir.