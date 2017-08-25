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Bayram trafiğine dronelu önlem

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Bayram trafiğine dronelu önlem
İstanbul'da 500 trafik ekibi yoğunluğu kontrol etmek görevlendirilirken, havadan da 2 drone ve 1 helikopter uçuruldu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi olası trafik yoğunluğunu kontrol etmek için yollarda 500 ekip görevlendirirken, havadan da denetime başladı.

Beşiktaş'tan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımı ile Çamlıca Turnikelerde 2 Drone kullanılmaya başlandı. Biri İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 2 droneun üzerindeki kameranın 2 kilometredeki aracı bile yakın plandan görüntülediği bildirildi.

Başta emniyet şeridi ihlali olmak üzere kural hataları dronelardaki kameralar tarafından çekilecek, görüntüleri izleyen yerdeki trafik ekibi de aracı durdurarak gerekli cezai işlemi yapacak.  

Droneların dışında TEM ve E-5 ile yoğunluğun olduğu noktalarda polis helikopteri ile de denetim yapılacak. Polis helikopteri sabah 08.00-10.00 arası, akşam da 16.00-18.00 arası görev yapacak.

Dronelar ve helikopterin bayram sonrası yoğunlukla mücadele için kullanılmaya devam edeceği belirtildi. 

FSM’DEKİ TRAFİK DURUMU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 

Kurban Bayramı’nı şehir dışından geçirmek isteyen vatandaşların, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde oluşturduğu yoğun trafik havadan görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde oluşan trafik yoğunluğu Hasdal Kavşağına kadar uzanıyor. Trafikteki, yavaşlama ile birlikte uzun araç kuyrukları göze çarpıyor.

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