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Bayramda hangi köprüler ücretsiz?

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Bayramda hangi köprüler ücretsiz?
Kurban Bayramı tatilinde otoyollar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

4736 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bakanlar Kurulu’nun kararına göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 30 Ağustos 2017 Çarşamba günü saat 00.00’dan başlayarak 5 Eylül 2017 Salı günü saat 07.00’ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden yararlananlar ücret ödemeyecek. 1 Eylül 2017 Cuma günü saat 00.00’dan başlayarak 4Eylül 2017 Pazartesi günü saat 24.00’a kadar belediyelerle bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlardan ücret alınmayacak. 

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