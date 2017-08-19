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Bayrampaşa'da yangın! Mahsun kalanlar var

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Bayrampaşa'da yangın! Mahsun kalanlar var
İstanbul Bayrampaşa'da bir işyerinde çıkan yangında çok sayıda kişi yaralandı.

Bayrampaşa'da bir sanayi sitesindeki işyerinde yangın çıktı. Kapı menteşesi üretimi yapıldığı belirtilen işyerindeki yangında çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti, Mahsur kalanlar dışarıya çıkarıldı.

İlk belirlemeler göre yangında 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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