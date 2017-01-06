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Bazanın içerisinde battaniyeye sarılı halde bulundu!

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Bazanın içerisinde battaniyeye sarılı halde bulundu!
Şişli'de temizlik işçileri, çöp konteynerinin yanına bırakılan bir bazanın içerisinde battaniyeye sarılı halde yabancı uyruklu bir erkek cesedi buldu.

Şişli Paşa Mahallesi Poyraz1 Sokakta saat 02.30 sıralarında Şişli Belediyesi temizlik işçileri çöp konteynerinin yanına bırakılmış bazanın içerisinde battaniyeye sarılı 35 yaşlarında yabancı uyruklu siyahi bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen erkek cesedi buldu. Temizlik görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri baza içerisindeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerken, ceset üzerinde yapılan incelemelerde vücudunda darp izine rastlandığı belirtildi. Ceset, yapılan incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, polis ekipleri olayın cinayet olma ihtimali üzerinde duruyor.

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