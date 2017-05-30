Bazı AB devletleri Türk Akımı'nı baltalamakistiyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, bazı AB ülkelerinin, Türkiye üzerinden Rusya’dan Avrupa’ya doğalgaz taşıması öngörülen “Türk Akımı” boruhattı projesini, baltalamak istediklerini belirtti.

Meşkov, bazı AB devletlerinin Rusya’nın katıldığı Avrupa’daki enerji projelerini “torpilleme” girişimlerinden rahatsız olduklarını vurgulayarak, “Güney Akımı tecrübesinin tekrarlanmaması için Brüksel’den Türk Akımı projesinin uygulanması konusunda kuvvetli garanti beklediklerini” söyledi.

Sputnik İngilizce’ye göre, Meşkov, Avrupa Komisyonu’nun “Türk Akımı” projesinin ikinci koluna ilişkin muğlaklık konusundaki kaygılarını da dile getirdi.

Haberde, 2014 yılında Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından duyurulan “Türk Akımı” projesinin, Kasım 2015’de Türk F-16 uçaklarının bir Rus savaş uçağını düşürmesi üzerine askıya alındığı anımsatıldı. Moskova ile Ankara arasındaki soğukluğun gidirilmesinden sonra projenin Karadeniz altında geçeçek bölümünün inşaasına ilişkin hükümetlerarası anlaşmanın Ekim 2016’da imzalandığına dikkat çekildi.