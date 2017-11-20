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"Bazı bakanlıkların örtülü hesapları var!"

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"Bazı bakanlıkların örtülü hesapları var!"
CHP’li vekil Erkan Aydın, Sayıştay raporlarında, bazı bakanlıkların özel hesap açtığı ve bunu ‘’örtülü ödenek’’ gibi kullandığı yönünde bilgiler olduğunu söyledi. Aydın, bu hesapların mali tablolara yansıtılmadığını belirtti.

Yasal olarak sadece Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık için kullanılmakta olan ‘örtülü ödenek' hesaplarına bazı bakanlıkların da örtülü şekilde el attıkları öne sürüldü. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Sayıştay raporlarındaki bir ayrıntıya dikkat çekerek, bazı bakanlıkların özel hesap açtığı ve bunu “Örtülü ödenek'' gibi kullandığı yönünde bilgiler olduğunu söyledi. Aydın, “Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık'tan sonra şimdi bakanlıklar da mı kendi örtülü ödeneğini yaratıyor?” diye sordu.

Aydın yaptığı açıklamada, “Halkımız bilsin. Örneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda işçi ücretlerinden kesilen cezaların takip edildiği özel bir hesap var. Bu cezalar, Bakanlığın bir kamu bankası nezdinde açmış olduğu hesapta toplanıyor, proje bazında açılan özel hesaplara aktarılıyor. Bu tutarlar muhasebe kayıtlarında izlenmiyor ve mali tablolara yansıtılmıyor” ifadelerini kullandı.

KAMUNUN PARASI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin gelirlerin nasıl ve ne şekilde tahsil edileceğine ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığını belirten CHP milletvekili Erkan Aydın, bakanlık tarafından il müdürlüklerine gönderilen ‘olur' ile bu ücretlerin kamu bankalarında açılacak bir hesaba yatırılmasının öngörüldüğüne dikkat çekti. Aydın şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından tutulan bütçe dışı özel hesaplar, raporlara konu oldu. Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı'nın ise ihtiyacından fazla bir tutarı özel hesaba aktararak, bu hesaptan da önceden öngörülebilen ve hazırlık için yeterli süresi bulunan faaliyetler için harcama yaptığı belirlendi. İşte raporlardaki söz konusu saptamalardan hareketle akla şu soru geliyor: Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra bakanlıklar da mı kendine örtülü ödenek yarattı? Bunların cevaplanması gerekiyor.”
 

ÇALKANTIDA KENDİLERİ DE BOĞULUR

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, eğer bu tür girişimler doğruysa faturasının da büyük olacağını belirtti. Aydın, “Bir kere duvar çatlayıp içeri su girmeye başladı mı, o deliği kapatırsın. Sonra yanından bir tane daha çıkar, orayı da tıkarsın. Ama her deliği kapattığında su artarak gelir. Her yeri su basar ve sen de içinde kalırsın'' diye konuştu.

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