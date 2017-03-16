BBP Genel Merkezi, 'hayır' diyen Beykoz teşkilatını fesh etti

BBP lideri Destici'ye istifa çağrısında bulunan ve katıldığı canlı yayında 'hayır' için çalışacağını söyleyen BBP Beykoz İlçe Başkanı Melih Perçin, Genel Merkez tarafından görevden alındı ve Beykoz İlçe Başkanlığı fesh edildi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 'evet' kararının ardından bildiri yayınlayarak Destici'yi istifaya çağıran ve KRT'de Çağlar Cilara'nın programına çıkan BBP Beykoz İlçe Başkanı Perçin, Destici'nin aldığı 'evet' kararını eleştirdi ve referandumda 'hayır' için çalışacağını söyledi. Perçin, Cilara'nın programında yaptığı açıklamalarından ardından görevden alınarak Beykoz İlçe Başkanlığı feshedildi.