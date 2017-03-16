Bugünkü YENİÇAĞ »

BBP Genel Merkezi, 'hayır' diyen Beykoz teşkilatını fesh etti

»
BBP Genel Merkezi, 'hayır' diyen Beykoz teşkilatını fesh etti
BBP lideri Destici'ye istifa çağrısında bulunan ve katıldığı canlı yayında 'hayır' için çalışacağını söyleyen BBP Beykoz İlçe Başkanı Melih Perçin, Genel Merkez tarafından görevden alındı ve Beykoz İlçe Başkanlığı fesh edildi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 'evet' kararının ardından bildiri yayınlayarak Destici'yi istifaya çağıran ve KRT'de Çağlar Cilara'nın programına çıkan BBP Beykoz İlçe Başkanı Perçin, Destici'nin aldığı 'evet' kararını eleştirdi ve referandumda 'hayır' için çalışacağını söyledi. 

Perçin, Cilara'nın programında yaptığı açıklamalarından ardından görevden alınarak Beykoz İlçe Başkanlığı feshedildi.

İlgili Haberler
"Muhsin Yazıcıoğlu kesinlikle 'hayır' derdi"Destici’den “hayır” diyen teşkilatlara ihraç sinyaliAlperenlerden Destici'ye sert tepki: İstifa et!
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Destici'ye tepki gösteren Alperenler, Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyorDestici'ye tepki gösteren Alperenler, Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyorÖSYM'yi deli dumrul mu yönetiyor?ÖSYM'yi deli dumrul mu yönetiyor?BBP Genel Merkezi, 'hayır' diyen Beykoz teşkilatını fesh ettiBBP Genel Merkezi, 'hayır' diyen Beykoz teşkilatını fesh ettiNiğde Valiliği Akşener’in programını iptal ettiNiğde Valiliği Akşener’in programını iptal ettiMHP'li İl Başkanı Adem Kar'dan AKP mitingi için büyük fedakarlıkMHP'li İl Başkanı Adem Kar'dan AKP mitingi için büyük fedakarlık"Ateş etmedim" diyen darbecinin görüntüleri ortaya çıktı"Ateş etmedim" diyen darbecinin görüntüleri ortaya çıktıKılıçdaroğlu: Cumhuriyet döneminde ilk defa toprak kaybediyoruzKılıçdaroğlu: Cumhuriyet döneminde ilk defa toprak kaybediyoruzAKP'li Belediye, 'evet' için gıda kolisi dağıttıAKP'li Belediye, 'evet' için gıda kolisi dağıttıBoğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, CHP'li Böke'nin toplantısını iptal ettiBoğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, CHP'li Böke'nin toplantısını iptal ettiKoray Aydın: Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın eline atom bombası veriliyorKoray Aydın: Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın eline atom bombası veriliyor
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti