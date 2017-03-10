BBP Kahramanmaraş İl Başkanı konuştu

Halk TV'de Can Ataklı'nın Yazı İşleri programına telefon ile bağlanan BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Hasan Kızıldağ, Destici'nin açıklamasını değerlendirdi.

Halk TV'de Can Ataklı'nın Yazı İşleri programına telefon ile bağlanan BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Hasan Kızıldağ, “Sayın genel başkanın şahsi açıklamasıdır çünkü yaklaşık 45 günden beri partimiz bir istişare sürecinden geçmektedir. Kadın kolları, Alperen Ocakları, Yüksek İstişare Kurulu, Kurucular Kurulu, MYK’sı toplantıları yapıldı. En son çıkan 98’lik dilimi ‘Hayır’, diğer %2’lik dilim ise kavganın tarafı olmayalım sandıkta ‘Hayır’ verelim, tabanı serbest bırakalım düşüncesiydi. Kaldı ki bize toplantıda ‘bu parti tek adam partisi değildir, istişareden çıkan sonucun dışında bir açıklama yapmam diyen sayın genel başkanın bu düşüncesine tam tersine açıklama yapmasının Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını, partiye gönül vermiş insanları ziyadesiyle üzmüştür." diye konuştu