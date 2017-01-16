BBP Kurultaya gidiyor

BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve il başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının sonuç bildirgesi yayınlandı. Parti 29 Ocak Pazar günü program ve tüzük kurultayı yapma kararı aldı.

Parti ve ülke gündemine ilişkin 5 maddelik değerlendirmenin yer aldığı bildiride, hükümetin silahlı terör örgütleri PKK/PYD, YPG ve IŞİD'a karşı verdiği kapsamlı mücadelenin desteklendiği ifade edildi.

Bildiride, Cenevre'de görüşmeleri devam eden Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, Türkiye'nin garantörlük hakkından vazgeçmemesi gerektiği vurgulanırken, adadaki Türk askeri varlığının korunmasının hayati önem taşıdığı belirtildi.

Toprak bütünlüğü korunan demokratik bir Suriye ve Irak'ın hem Türkiye hem de bölge açısından önemli olduğu kaydedilen bildiride, Astana Zirvesi'nin bu bağlamda olumlu, hükümetin "YPG ve PYD masada olamaz" tavrının da vazgeçilmez görüldüğü bildirildi.

BBP'nin, TBMM'de görüşmeleri devam eden anayasa değişikliği teklifini oldukça önemsediği belirtilen bildiride, "Mevcut anayasanın ıslaha muhtaç olduğu hatta yeni bir anayasanın zarureti açık ve nettir. Onun içindir ki; şu anda TBMM’de görüşülmekte olan teklifi önemsiyor ve bu sürecin ülkemiz ve milletimiz adına birlik ve beraberliğimize, ülkemizin istikrarına azami derecede katkı sağlamasını ümit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bildiride BBP'nin 24. kuruluş yıldönümü olan 29 Ocak'ta program ve tüzük kurultayı yapılacağı da aktarıldı.