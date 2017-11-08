BBP, MHP'ye dava açıyor

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, MHP'li Oktay Öztürk'ün FETÖ iddialarının ardından dava açmaya hazırlandıklarını açıkladı.

KRT'de Çağlar Cilara'nın sunduğu Haber Merkezi'ne konuk olan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, MHP'lı Oktay Öztürk'ün "BBP'yi FETÖ kurdu" sözlerini çok sert bir dille eleştirirken gerekli hukuki işlemin başlatılacağını duyurdu.

Yelis'in açıklamaları şöyle:

"Rahmetli Muhsin Başkan, hiçbir cemaatin, hiçbir derneğin, vakfın, hatta yurt içindeki herhangi bir güç odağının, yurt dışındaki bütün güç odakları bir araya gelse dahi kendisine etki edemeyeceği, Türkiye'nin tanıdığı yıldız bir isimdi. Rahmetli Muhsin Başkanı, gökteki yıldızlar da tanımıştı, denizdeki martılar da tanımıştı ama bu arkadaşımız tanıyamamış.

Belgelerini koysun ortaya, hem de bir camiayı, ülkücü camiayı yaralayan böyle abuk subuk sözleri sarf etmesin, bizim beklentimiz öncelikle kendisinin Büyük Birlik Partisi'nden, rahmet Muhsin Başkanın ailesinden ve ülkücü camiadan özür dilemesidir. Oktay Öztürk özür dilemezse, hukuk önünde de arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptı, hesabını soracağız. Muhsin Başkan, yiğit duruşu dava adamlığıyla iyi bir Türk milliyetçisi olduğunu, ülkücü hareketin ve ülkücülüğün ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu ispatlamış birisidir" dedi.