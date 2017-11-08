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BBP, MHP'ye dava açıyor

BBP, MHP'ye dava açıyor
BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, MHP'li Oktay Öztürk'ün FETÖ iddialarının ardından dava açmaya hazırlandıklarını açıkladı.
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