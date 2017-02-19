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BBP referandumda ne yapacak?

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BBP referandumda ne yapacak?
Referandumla ilgili açıklama yapan BBP lideri Destici, "BBP bir yerlerden talimat alarak karar vermez. Kararını kendi kurullarıyla, kendi dava arkadaşlarıyla, il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla, merkez kurullarıyla birlikte verir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde, İl Başkanları Toplantısı öncesinde, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de ekonomik sıkıntılar yaşandığını anlatan Destici, esnafın, üretici kesimin, emeklinin ayrı problemleri bulunduğunu, ekonominin gittikçe daraldığını savundu.

Destici, ekonominin bir hataya dahi tahammülü olmadığını ileri sürerek, tüketim ekonomisinin ve faizin terk edilmesi, istihdam arttırıcı tedbirler geliştirilmesi ve üretimin arttırılması gerektiğine değindi.

BBP TALİMATLA KARAR ALMAZ

Referandum süreciyle ilgili de BBP dışındaki partilerin anayasa değişikliğiyle ilgili kararlarını açıkladıklarına işaret eden Destici, partisinin ise istişareler sonucu kararını duyuracağını bildirdi.

Destici, "Çünkü biz istişareyle kurulmuş bir siyasi partiyiz. BBP tek adam partisi değildir. Lider sultasının olmadığı bir partidir. Aynı zamanda BBP bir yerlerden talimat alarak da karar vermez. Kararını kendi kurullarıyla, kendi dava arkadaşlarıyla, il başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla, merkez kurullarıyla birlikte verir" dedi. 

OHAL KALDIRILMALI

Destici, bir kamplaşmanın tarafı olmayacaklarını dile getirerek, "evet" diyenin de "hayır" diyenin de tercihine saygı duyacaklarını vurguladı.

Referandum sürecinin adil bir ortamda geçmesi adına OHAL'in kaldırılmasını istediklerini belirten Destici, bu şartlarda çıkacak bir sonuçla değişikliğin "Olağanüstü Hal Anayasası" olarak anılacağını kaydetti. 

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