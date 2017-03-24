Bugünkü YENİÇAĞ »

BBP Yalova İl Başkanı istifa etti

»
BBP Yalova İl Başkanı istifa etti
Referandumda, "Hayır" diyeceğini açıklayan BBP Yalova İl Başkanı Talip Bayburtlu, partisine zarar vermemek adına görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici referandumda, "Evet" oyu kullanacaklarını açıklamıştı. Buna karşılık BBP Yalova İl Başkanı Talip Bayburtlu ise genel merkezin kendileri ile yapılan istişareleri ve kendi fikirlerini hiçe sayarak böyle bir karar aldığını kendisinin ve yönetimdeki arkadaşlarının ise "Hayır" oyu kullanacaklarını açıklamışlardı.

Bu açıklamanın ardından BBP Yalova İl Başkanı Talip Bayburtlu da referandumda 'hayır' oyu kullanacağını açıklayarak başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İlgili Haberler
BBP YİK Başkanı Öznur'dan Alperenlere birlk çağrısıBBP hayır, Destici evet!'Hayır' diyen BBP Denizli Buldan teşkilatı istifa etti
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın sözlerine sert tepkiKılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'ın sözlerine sert tepkiDev anketin sonuçları açıklandı!Dev anketin sonuçları açıklandı!BBP Yalova İl Başkanı istifa ettiBBP Yalova İl Başkanı istifa ettiGüllüce: İstanbul'u gezdim, 'Hayır' oyları önde!Güllüce: İstanbul'u gezdim, 'Hayır' oyları önde!Erdoğan, Johnson'u kabul edecekErdoğan, Johnson'u kabul edecekDilek: Rakka'dan sonra hedef Türkiye olabilir!Dilek: Rakka'dan sonra hedef Türkiye olabilir!AKP'den Cumhuriyeti hedef alan skandal "Evet" çalışması!AKP'den Cumhuriyeti hedef alan skandal "Evet" çalışması!Hükümete yakın anket firması da "Hayır" diyor!Hükümete yakın anket firması da "Hayır" diyor!Hayır: T.C. Devleti/ Evet: RTE DevletiHayır: T.C. Devleti/ Evet: RTE DevletiDeğer eksensiz siyasetDeğer eksensiz siyaset
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti