BBP Yalova İl Başkanı istifa etti

Referandumda, "Hayır" diyeceğini açıklayan BBP Yalova İl Başkanı Talip Bayburtlu, partisine zarar vermemek adına görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici referandumda, "Evet" oyu kullanacaklarını açıklamıştı. Buna karşılık BBP Yalova İl Başkanı Talip Bayburtlu ise genel merkezin kendileri ile yapılan istişareleri ve kendi fikirlerini hiçe sayarak böyle bir karar aldığını kendisinin ve yönetimdeki arkadaşlarının ise "Hayır" oyu kullanacaklarını açıklamışlardı.

Bu açıklamanın ardından BBP Yalova İl Başkanı Talip Bayburtlu da referandumda 'hayır' oyu kullanacağını açıklayarak başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.