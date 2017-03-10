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BBP Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Orhan Kavuncu istifa etti

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BBP Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Orhan Kavuncu istifa etti
BBP Genel Başkanı Destici'nin 'evet' açıklamasının ardından partide istifa depremi yaşandı. Destici'nin kararını onaylamayan BBP Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Orhan Kavuncu, istifa ettiğini açıkladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin referandum kararının açıklamasının ardından parti içersindeki çatlak hızla büyüyor...

İl teşkilatlarının Destici'ye bayrak çekmesinin ardından bir kriz de Yüksek İstişare Kurulu'nda yaşandı. "Partimizin son kararında görüş ve tavsiyelerimin etkili olmadığını müşahade ediyorum" diyen Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Kavuncu, BBP Genel Başkanlığı'na gönderdiği dilekçe ile partideki görevinden istifa etti.

İşte Kavuncu'nun istifa açıklaması:

Büyük Birlik Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesiyim. Partimizin son kararında görüş ve tavsiyelerimin etkili olmadığını müşahede ediyorum. Faydalı olmadığım bir makamda fuzuli şagil olmak yerine Genel Başkan Mustafa Destici’nin ve Partimiz Genel Merkez Yönetiminin oraya kendileri için daha faydalı olacak birilerini tensip etmelerine imkan bırakmam gerektiğini düşünüyor ve bu sebeple Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğinden istifa ediyorum. Bilgilerini ve gereğini saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Orhan Kavuncu

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