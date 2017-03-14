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BBP'de referandum kavgası

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BBP'de referandum kavgası
BBP Kahramanmaraş ilçe teşkilatları ile Alperen Ocakları İl Başkanlığı tarafından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye destek açıklaması, parti binasında gerginliğe neden oldu.

Gazete2023'ün haberine göre, BBP Onikişubat İlçe Başkanı Ali Polat, genel başkanlarının yanında olduklarını ifade ederek, "Bizler Büyük Birlik Partisi ilçe başkanları ve Alperen Ocakları İl Başkanlığı olarak, partimizin aldığı ve Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici’nin açıkladığı kararın sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu kararımız milletimizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyoruz. Bizler bu referandum sürecinde verecekleri oyun rengi ne olursa olsun kimseyi baskıcı bir yaklaşımla etkileme yoluna gitmeyeceğiz. Bu gerilimi yatıştırıcı ve barıştırıcı bir üslup kullanacağımızı, bu özelliğimizle de milletimizin kardeşliğine katkıda bulunacağımızı, başta Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz olmak üzere yüce Türk milletinin bilgilerine arz ederiz" dedi.

Ali Polat’ın açıklamasının sonunda toplantıya katılan bazı partililerin ‘hayır’ oyu kullanacaklarını ifade etmesi, gerginliğe neden oldu. Diğer partililerin devreye girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

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