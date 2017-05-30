BBP'den Ahmet Er mesajI!

BBP Yüksek İstişare Kurulu ( YİK) Başkanı Hakkı Öznur, Ülkücü camianın önde gelen isimlerinden Ahmet Er’in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

İşte Öznur’un yayınladığı o mesaj:

"İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn"

BBP “Yüksek İstişare Kurulu” Onursal Başkanı muhterem dava büyüğümüz , ağabeyimiz Ülkücü hareketin fikir mimarlarından Ahmet Er ağabey, Rahmeti Rahmana kavuşmuştur.

Bir iman ve gönül adamı hak dostu olan muhterem büyüğümüz Ahmet Er bu kutlu ve mübarek yolda büyük çileler çekmiş, bedeller ödemiştir.

Büyük bir fikir ve dava adamı olan gönül insanı, güzel insan, dava büyüğümüz Ahmet Er siyasi yaşamı boyunca zulme rıza göstermemiş, zalimlere boyun eğmemiştir.

Ahmet Er her zaman milli iradenin yanında yer almış, demokrasiyi savunmuş her türlü vesayetçiliğe karşı çıkmıştır.

Dava büyümüz Ahmet Er, 12 Eylül 1980 darbesi sonrası cuntacılar tarafından tutuklanmıştır. Darbeci çeteyi ve darbecileri Mamak mahkemelerinde perişan etmiştir. Yapmış olduğu tarihi savunması ve dik duruşu hala konuşulmaktadır.

Ahmet Er deyince Nizam-ı Alem ülküsüne adanmış bir ömür ve Allah ve peygamber sevdası ile dolu bir yürek karşımıza çıkıyor.

Büyük dava ve fikir adamı Ahmet Er bütün ömrünü, bütün varlığını Kur’an’a bağlayan bir dava adamı idi. Davasını Kur’an’la anlatan, ülküsünü iliklerine kadar yaşayan bir Kur’an ve Peygamber sevdalısıydı.

Ahmet Er her zaman “Allah’a, kitabı Kur’an’a ve Resul-i Zişan’ına (s.a.s.) ölesiye bağlılık, samimiyet ve ihlâs şiarımız olmalıdır” derdi

Partimizin kurucularından olan partimizde genel Başkan yardımcılığı görevi de yapmış olan BBP YİK Onursal Başkanı dava büyüğümüze Cenabı Allah’tan rahmet dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ailesinin, camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun.