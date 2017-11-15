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BBP'den baraj ve ittifak açıklaması
BBP'den baraj ve ittifak açıklaması
BBP lideri Destici, Bahçeli'nin baraj ve AKP ile ittifak çıkışının ardından açıklamalarda bulundu.
15 Kasım 2017 Çarşamba 16:24
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