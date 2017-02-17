BBP'den 'hayır' sinyali: Başkanlık sisteminde arıza görüyoruz

BBP İstanbul İl Başkanı Mican, partilerinin referandumla ilgili kararını önümüzdeki hafta açıklayacağını belirtti. Mican, Başkanlık sisteminde büyük arızalar gördüğünü ifade ederek, 'hayır' diyeceklerinin sinyalini verdi.

Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı ve MKYK üyesi Kürşat Mican, KRT'de yayınlanan Haber Merkezi programında Çağlar Cilara'nın konuğu oldu.

Önümüzdeki hafta BBP'nin referandum kararını açıklayacağını belirten Mican, yeni Anayasa teklifi eleştirdi ve MHP'ye göndermede bulundu.

İşte Mican'ın açıklamaları:

BBP REFERANDUM KARARINI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLAYACAK

Mican, "Cumartesi günü Ankara'da yüksek istişare kurulu üyelerimiz kararlarını verecekler. İl başkanları olarak pazar günü biz Ankara'ya gidiyoruz. Kararlarımızı genel merkeze bildireceğiz. Önümüzdeki haftaiçi de MYK üyelerimiz toplanarak elde edilen verileri masaya yatıracak ve son sözü genel başkanımız verecek" dedi.

BAŞKANLIK SİSTEMİNDE ARIZA GÖRÜYORUZ

"Cumhurbaşkanı, cumhurun başkanıdır. Halkın başkanıdır. Herkesin başkanıdır. Oy verenin de vermeyenin de başkanı statüsündeki yöneticidir. Partili cumhurbaşkanı olduğu zaman o partili olmayanlar hangi kategoridedir. Burada bir arıza görüyoruz biz. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi milletin tamamını temsil edemez.

MHP'YE GÖNDERME

Rabia işareti ile tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet deniyor. Burada tek dil yok. Neden yok? Bugüne kadar hiçkimse bunu dile getirmedi. Biz bunu parti çalışmalarında, saha çalışmalarımızda dile getiriyoruz.

Milliyetçi olduğunu iddia eden Milliyetçi Hareket Partisi bugün bunu söylemiyor. Tek dil olmayan millet millet olamaz. Hiçbir güçlü devlet yoktur ki çok dili olsun.