BBP'den Hollanda açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hollanda kim ki Türkiye Cumhuriyetine kafa tutuyor" dedi.

Partisinin il başkanları ile Genel Merkez Binasında bir araya gelen BBP Lideri Destici, Hollanda hükümetinin yapmış olduğu gayri insanlık dışı hareketi şiddetle kınadığını ifade etti.

Dün gece ülke olarak ayakta olduklarını ifade eden Destici, “Bizde Büyük Birlik Partisi olarak Hollanda Devletinin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı hanımefendinin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Milletine karşı yapmış olduğu bu küstahlığı ve düşmanca tavırları şiddetle kınadık ve kınamaya devam ediyoruz.ö dedi.

Destici, “Hem Hollanda da hem de Avrupa´nın çeşitli illerinde bulunan Avrupa Türk Birliği Federasyonumuza bağlı arkadaşlarımız da buna ciddi anlamda tepki gösterdiler. Bu yapılan Bakan hanımefendi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Devletine yapılmıştır. Partililerimiz bunu hem sahiplenmişler hem de ciddi anlamda tepki göstermişlerdir. Büyük Birlik Partililer ve Alperenler Türkiye de yapılan eylemelere de katılım göstererek tavırlarını ortaya koymuşlar ve her daim ülkesinin ve milletinin yanında olduklarını çok açık ve net bir şekilde göstermişlerdir” diye konuştu.

Hollanda´nın yapmış olduğu bu olayın insani ve Uluslararası hukuka uygun bir davranış olmadığını vurgulayan Destici, “Bizim merak ettiğimiz ve anlamakta güçlük çektiğimiz konu şudur: Hollanda buna nasıl cesaret edebilmiştir? Hollanda´ya bunun karşılığı mutlaka ama mutlaka ödettirilmelidir. Mütekabiliyet esasları çerçevesinde mutlaka en sert şekilde tepki konmalıdır ve haddi bildirilmelidir. Özür dilemek bu işi düzeltemez. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir Bakanını kendi konsolosluğuna 30 metre kala bir aracın içerisinde tam 5 buçuk saat bekleteceksiniz, kendi konsolosluğuna gitmesine izin vermeyeceksiniz, ondan sonra polis zoruyla ülkenizden sınır dışı edeceksiniz ve Almanya´ya göndereceksiniz. Bu kabul edilemez bir olaydır. Konuşmayı geçtik, vatandaşlarımıza hitap etmeyi de geçtik kendi yani kendi toprağımız olan konsolosluğumuza gitmesine izin verilmemiştir. Bu sadece bakan hanımefendiye yapılmış hareket değildir.

Ona da yapılmış olsa çok çirkindir. Çok yakışıksızdır. Ama bu davranış onun şahsında Türkiye Cumhuriyetine ve büyük Türk Milletine yapılmıştır. Devletimizi yönetenler ve hükümet edenlerden beklentimiz buna en sert şekilde karşılık verilmesidir. Hollanda kim ki Türkiye Cumhuriyeti Bakanının kendi konsolosluğumuza sokmayacak. Bu hepimizi millet olarak derinden üzmüştür. Bir daha bu tür hadiselerin yaşanmaması adına mutlaka önceden tedbirlerin alınması ve burada hiçbir ülkenin böyle bir tavra, böyle bir gayri hukuki davranışa asla müsaade edilmemelidir.ö

Destici, “Bu sadece Hollanda ile sınırlı değil. Almanya başta olmak üzere Avusturya ve yeni diğer Avrupa ülkeleri buna eklenmeye başlanmıştır. Dolayısıyla bilinçli bir şekilde yapılmaktadır. Bir ülkenin kendi başına karar alıp uyguladığı hadise ya da olaylar zinciri olarak görülmemektedir. Dışişlerimiz, Hükümetimiz ve Devletimiz bunun amacının ve gayesinin ne olduğunu iyice araştırmalıdır. Nereye kadar gidecektir? Bunlar en iyi şekilde tespit edilmelidir. Bununla ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Hollanda hükümetini şiddetle kınıyorum. Bakan hanımefendi başta olmak üzere, heyetine ve insanlık dışı hareketle karşı karşıya kalan bütün siyasi temsilcilerimize, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bir daha böyle davranışlar yaşanmaz.

İstiklal Marşı´nın Kabulünün 96. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy´u Anma Günü münasebetiyle bir açıklama yapan Destici,”Millet olarak, Egemenliğimizin ve Özgürlüğümüzün sembolü olan ve bu değerleri nasıl elde ettik sorusunun cevabı olan İstiklal Marşımızın 96. Yılında, ruhuna uygun ve istikametindeki ortak değerler ve amaçlar etrafında birleşerek, daha iyi, daha müreffeh bir gelecek için azimle, inançla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İstiklal Marşı’nın, vatanı işgal kuvvetleri tarafından paylaşılan ve tarih sahnesinden yok edilmek üzere olan bir milletin yeniden var oluşunu, yeniden şahlanışını anlatan bir destan olduğunu belirten BBP Lideri Destici, “Bu marş, bizim şan ve şerefle dolu geçmişimizi, umutla baktığımız geleceğimizi, uğruna tatlı canımızı seve seve verdiğimiz özgürlüğümüzü ifade eder. Manevi havasını ve manasını yansıtan, kalplere kuvvet ve heyecan veren; Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılıp milletimize armağan edilen İstiklal Marşımızın kabulünün 96. yıl dönümünü, huzur ve refah ortamında, birlik ve beraberlik içinde kutlamanın coşku ve heyecanını yaşıyoruz. Merhum Mehmet Akif Ersoy´u ve bunu kabul eden Gazi Meclisi üyelerini rahmetle anıyorum. Mekânları cennet olsun. Diye konuştu. 12 Mart 1971 muhtırası ile ilgili açıklama yapan Destici, “Bir kere daha darbelerin, cuntaların, darbe girişimlerinin her türlüsüne karşı olduğumuzu kimden gelirse ve kime karşı yapılırsa yapılsın Büyük Birlik Partisi olarak rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın ifadesiyle `Namlusunu Millete Döndürmüş Tanka Selam Durmam´ diyerek karşı duracağımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bundan sonra milletimiz ne 1980 darbesi gibi darbeler, ne 12 Mart gibi Muhtıralar ne 28 Şubat gibi post modern darbeler ne 27 Nisan e muhtırası gibi muhtıralar ne de 15 Temmuz gibi vahşi ve kahpe darbelerle karşı karşıya kalmasın. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin.ö

Destici son olarak 12 Mart 1997 tarihinde vefat eden Galip Erdem ile ilgili şunları söyledi: ” Bugün Galip Erdem ağabeyinde vefat yıldönümü. Kendisini bir kere daha rahmetle anıyorum. Bende de bizzat emekleri var. Mekânı Cennet Olsun. Biz ondan razıydık rabbimde ondan razı olsun.”

Toplantıda ayrıca parti olarak alınan Evet kararı ve değişiklik paketi hakkında bilgilendirme yapıldı. 16 Nisan’a kadar referandum sürecinde yapılacak çalışmalar değerlendirildi ve anlatıldı. 25 Mart 2017 tarihinde Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve Şehitleri Anma Haftası Kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.