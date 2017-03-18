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BBP'li Şendiller: Muhsin Başkan yaşasaydı 'hayır' derdi

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BBP'li Şendiller: Muhsin Başkan yaşasaydı 'hayır' derdi
BBP eski Genel Başkan Yardımcısı Ökkeş Şendiller, Destici'nin kararına tepki göstererek, "Destici tabanın sesine kulak vermiyor. Muhsin Başkan yaşasaydı 'hayır' derdi" ifadelerini kullandı.

Bilun ÇELİK / ANKARA

Başkanlık sistemine “Evet” diyeceğini açıklayan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’ye bir tepki de partinin eski Genel Başkan Yardımcısı Ökkeş Şendiller’den geldi. Partinin yüzde 90’ının “Hayır” dediğini ifade eden Şendiller, “Sayın Destici öncelikle kendisine ne vaat edildi onu açıklasın. Önüne dosya mı konuldu? Pazarlık mı yapıldı?” dedi.

DESTİCİ, TABANIN SESİNE KULAK VERMİYOR

Anayasa değişikliğinin tek adamlığa yol açacağını belirten Şendiller, böyle bir değişikliğe BBP’lilerin evet demeyeceğini ifade ederek, “BBP, 1 aydan fazla istişare toplantıları düzenlendi. Bu toplantılardan en az yüzde 90 oranında ‘Hayır’ çıktı. Mustafa Destici, tabanın sesine kulak vermiyor” diye konuştu. Ökkeş Şendilller, Destici’nin açıkladığı, “Evet” kararının sadece kendisini bağladığını belirterek, şunları söyledi: “Ülkücü camianın üzerinde bir fitne oynanıyor. Gerek MHP yönetiminin tavrı gerek Mustafa Destici’nin tavrı bunu gösteriyor.

MUHSİN BAŞKAN YAŞASAYDI 'HAYIR' DERDİ

Yukarıdan gelen talimatla 15 Temmuz’dan bir hafta önce Rahmetli Muhsin Başkan’ın davasına takipsizlik kararı verildi. Şimdilerde AKP’liler hep bir ağızdan, ‘rahmetli Muhsin Başkan yaşasaydı Evet derdi’ diyorlar. Bu çok çirkin bir algı operasyonudur. Türk milletinin Muhsin Başkan’ı çok sevmesini kullanarak oradan bile kazanım elde etmeye çalışıyorlar. Rahmetli yaşasaydı böyle bir sisteme kesinlikle karşı çıkardı. Ne düşündüğünü duymak isteyenler 2007 kongre konuşmasını bulup dinleyebilir. Çocuklarımızın geleceği için anayasa değişikliğine hayır denilmesi gerekiyor. Tek adam diktatörlüğüne giden bu tasarıya sadece bu yönüyle ‘Hayır’ demek bizim hakkımız”

Bu arada BBP Elbistan İlçe Sekreteri Ali Özgen, partisinden istifa etti.

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