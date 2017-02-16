Bebeğin adını 'êvet' koyunca AKP'den çeyrek altın geldi

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde 3 eşli Mustafa Çelik, resmi nikahlı olan eşi Songül Çelik'ten 20 gün önce dünya gelen kız çocuğuna 'Evet' adını verdi. Bunun öğrenen AKP İlçe Başkanı Şükrü Sayar, bebeği ziyaret ederek çeyrek altın taktı.

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nin İncehıdır Mahallesi'nde oturan 3 eşli ve 8 çocuk babası çiftçi Mustafa Çelik, resmi nikahlı eşi Songül Çelik'in 20 gün önce dünya getirdiği kız çocuğuna, 'Evet' adını verdi.

AKP Ergani İlçe Başkanı Şükrü Sayar, bu davranışın ardından Çelik'e karşılık olarak çeyrek altın hediye etti.

'İLERİDE ÇOCUĞUM OLUMSUZ ETKİLENMEZ'

Bebeklerine ‘Evet’ adını eşiyle birlikte verdiklerini belirten Mustafa Çelik, "Bebeğin ismini koyarken 16 Nisan’da yapılacak seçimi düşündük. Nüfus müdürlüğüne gittik ve çocuğun ismini ‘Evet’ koyduk. Memurlar ilk önce şaşırdılar. Referandumda ‘Evet’ oyu vereceğimiz için kızımıza ‘Evet’ ismini verdik. Akrabalarımızın tepkisi olumlu yönde oldu. Hepimiz zaten ‘Evet’ oyu vereceğiz. İleride çocuğumun bu isimden olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum. Bu bize güzel bir hatıra olarak kalacak" diye konuştu.

İLÇE BAŞKANI 'EVET' BEBEĞE ÇEYREK ALTIN TAKTI

AKP Ergani İlçe Başkan Şükrü Sayan da bugün kızına 'Evet' adını veren Çelik ailesini ziyaret etti. Ziyarette Sayar, 'Evet' bebeğe çeyrek altın takarak, adından memnuniyet duyduklarını söyledi.